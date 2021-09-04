Küçük çocuğa hem alkol hem nargile içirdiler
|04 Eylül 2021 19:20
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Kuşadası'nda bulunan bir mekanda geçtiğimiz günlerde bir vatandaş tarafından çekildiği öğrenilen görüntülerde küçük yaşta bir çocuğun nargile ve alkol içtiği görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
ZORLA İÇİRİYORLAR
Görüntülerden sonra harekete geçen Kuşadası Asayiş Büro ekipler işletmeye cezai işlem uygularken küçük yaştaki çocuğa alkol ve nargile içiren şüpheliler gözaltına alındı.
Görüntülerde küçük çocuğun nargile ve alkol içtiği net bir şekilde gözüküyor. Küçük yaştaki çocuk nargile içmek istemediği halde zorla nargile içiren şüpheli B.D. ve U.E.C., Kuşadası Asayiş ekipleri tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Bahse konu mekan sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "18 yaşından küçüklere kesinlikle alkol veya tütün satışımız yoktur. Videoda görünen şahıslar aile olarak restoranımıza gelmiştir. Uygunsuz davranışlar sergilemeleri sonucu hesapları kesilip restoranımızdan gönderilmiştir. Bu uygunsuz davranıştan ve görüntülerden dolayı kamuoyundan özür dileriz. Bu tarz olaylarında her zaman karşısında olduğumuzu bildiririz" denildi.
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