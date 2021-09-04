Bilim Kurulu, veli onayı ile 12 yaş üstüne aşı onayı verdi

Habertürk Ankara bürosunun edindiği bilgiye göre Bilim Kurulu, veli onayı ile 12 yaş üstüne de aşı onayı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz." açıklamasında bulunumuştu.