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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
04 Eylül 2021 19:40
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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Memurlar.Net
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