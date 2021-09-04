Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
|04 Eylül 2021 19:40
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