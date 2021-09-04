Astsubay, trafik kazasında yaşamını yitirdi
|04 Eylül 2021 19:47
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Kaza, dün sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen astsubay Mehmet Tolga Çapar yönetimindeki 31 BD 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımında yön tabelasının direğine çarptı.
Otomobil hurdaya dönerken şoför koltuğunda sıkışan astsubay Çapar ağır yaralandı. Sıkıştığı otomobilinden çıkarılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay Mehmet Tolga Çapar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin direğe çarpması sonucu yükselen duman ve motorunun araçtan sökülmesi yer aldı. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'a gönderilen astsubay Mehmet Tolga Çapar cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
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