AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu dünya evine girdi
|04 Eylül 2021 20:57
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın oğlu Abdullah Enes, çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreniyle Elif Burcu Kaya ile evlendi.
Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapılan düğün töreninde çiftin nikahını Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı kıydı.
Evlilik cüzdanını geline veren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, genç çifte mutluluklar diledi. Evlilik hayatının bir zenginlik olduğunu belirten Şentop, "Cenabıhak hayırlı evlatlar nasip etsin. Bu da bir zenginlik sebebidir." diye konuştu.
Çiftin nikah şahitliğini ise Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, eski TBMM Başkanvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Ayşe Nur Bahçekapılı, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çiftin nikahını, gönderdiği tebrik mesajı ile kutladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da dua okuyup, genç çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.
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