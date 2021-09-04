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İzmir'in çatıları güneş santrallerine dönüşüyor

Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörünün öncü illerinden İzmir'de çatı üstüne kurulan güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısı katlanarak artıyor.
04 Eylül 2021 21:02
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İzmir'in çatıları güneş santrallerine dönüşüyor

İzmir'de elektrik dağıtımını sağlayan Gdz Elektrik firmasının verilerine göre, 2013'te 4 çatı üstü GES projesi onay alırken 2021'de bu sayı 217'ye yükseldi.

Hem çatı üstü GES maliyetlerinin düşmesi hem de yenilenebilir enerji duyarlılığının artmasıyla başta organize sanayi bölgelerinde olmak üzere konut ve yazlıklarda güneş panellerine talep katlandı.

İlçe bazında ise en fazla çatı üstü GES, Urla'da kuruldu. Bu ilçeyi Kemalpaşa ve Torbalı takip etti.

"Sanayi bölgelerindeki başvuru yüzde 272 arttı"

Gdz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, AA muhabirine, her ay düzenli olarak 40-45 çatı üstü GES başvurusu geldiğini söyledi.

Sanayi bölgeleri içerisindeki tesislerde 2019'dan itibaren katlanarak artan bir başvuru olduğuna işaret eden Yüksel, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu bölgelerde GES kurulumlarında 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 245, 2020'de ise yüzde 115 artış yaşandı. 2018'de 31 olan GES kurulumu 2019'da 107'ye, 2020'de ise 230'a çıktı. 2021'de artış oranın yüzde 20 olması bekleniyor."

Enerji talebinin her geçen gün arttığını, yenilenebilir kaynakların çevreye dost olması ve dışa bağımlılığı azaltması nedeniyle ilk tercih olduğunu kaydeden Yüksel, "Bölgemiz hem güneş hem de rüzgarda çok büyük potansiyele sahip. GES yatırımlarının artarak devam edeceğini öngörerek şebeke yatırımlarımızı şekillendiriyoruz." dedi.

Yerli güneş paneli üretiminin artması ve tesis inşa maliyetlerindeki düşüşün GES yatırımlarını daha da hızlandıracağına dikkati çeken Yüksel, küçük yatırımcı ve işletmelere bu konuda verilecek desteklerle dönüşümün hızlanabileceğini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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