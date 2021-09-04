Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarını tutamadı
|04 Eylül 2021 21:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bağlandı. Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.
'Çok duygulandım'
11 yaşındaki küçük hafız Fatma Zehra Günaydın 5 yaşından buyana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu dile getirerek, "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul'dan Trabzon'a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve bende o sıra ağlamıştım yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 'bu kızımızı da sahneye alalım' dedi. Sonunda bende yanına gidebildim" ifadelerini kullandı.
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