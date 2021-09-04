İtfaiye eri, yaşlı adamı sırtında taşıyıp, alevlerden kurtardı
|04 Eylül 2021 21:51
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Kırıkkale'de bir binanın ikinci katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı sırtında taşıyarak alevlerin arasından kurtardı.
İtfaiye eri, yaşlı adamı sırtında taşıyıp, alevlerin arasından kurtardı - Tıkla İzle
Yangın, öğle saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 600. Sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Ömer Bulduk'un (63) evindeki kanepe tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevler, evin diğer odalarında sıçradı. O sırada evden dışarı çıkamayan 63 yaşındaki adam, dumandan etkilenerek bayıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aşırı dumandan etkilenen yaşlı adamı alevlerin arasından balkona çıkarttı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası itfaiye eri, yaşlı adamı sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı.
Acil Tıp Teknisyeni Bahattin Ünlüer de dumandan etkilendi. Ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaşlı adam ve sağlık personeli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye Eri Murat Özçelik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İçeride hem yangın hem de yoğun duman vardı. İçeride vatandaş olduğunu söylediler. Yoğun duman içerisinde yerde yatan birisini fark ettim. Onu kaldırarak dışarıya çıkarttım. Şükür kurtarabildik, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yok gibi" dedi.
Soğutma çalışmalarının ardından ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
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