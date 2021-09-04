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Seçim sonuçları açıklandı: İki köy farklı ile bağlanıyor

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Üçtaş ve Günyüzü köyü sakinleri, köylerinin Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanması için referanduma gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona erdiği referandum "evet"le sonuçlandı.
04 Eylül 2021 22:25
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Seçim sonuçları açıklandı: İki köy farklı ile bağlanıyor

Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü ve Üçtaş köyleri muhtarlıklarının, Gümüşhane'den ayrılarak sınırları bulunan Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine İl İdare Kurulu, 4 Eylül'de ilgili köylerde seçim kararı aldı.

Kararın ardından bugün Üçtaş ve Günyüzü'nde yaşayan vatandaşlar, köylerdeki okullarda kurulan sandıklarda "evet" ve "hayır" pusulalarıyla oy kullandı.

Referandumdan "evet" çıktı

Sabah saatlerinde başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından Günyüzü köyündeki sandıklardan resmi olmayan verilere göre 272 "evet", 196 "hayır" oyu çıkarken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Üçtaş köyünde ise 474 kişi "evet", 33 kişi "hayır" oyu verirken 13 oy geçersiz sayıldı.
Anadolu Ajansı
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