Kahramanmaraş düşük riskli il kategorisine geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Kahramanmaraş'ın renginin Kovid-19 risk haritasında maviye döndüğünü bildirdi.
|04 Eylül 2021 23:00
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kahramanmaraş, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Direniş ve zafer şehrinin risk haritasında rengi mavi. Maraş'tan yeni beklentilerimiz var. Okullar pazartesi açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."
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