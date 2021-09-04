Hayvancılığı geliştirmek için meralar aydınlatılıyor

Hayvancılığı geliştirmek için 9 ilçedeki su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan 20'ye yakın noktaya güneş enerjisi paneliyle desteklenen su kuyularının açıldığı Gaziantep'te, besicilerin hayat kalitesini artırmak için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Meralara Giden Aydınlık Yol Projesi" hazırlandı.

Besicilerin özellikle gece saatlerinde karanlık nedeniyle yaşanan sıkıntılarının önüne geçmesi hedeflenen proje kapsamında, kent genelindeki besicilere çift akü ve çift güneş paneli dağıtılıyor.

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, AA muhabirine, hayvancılığın meralarda oldukça güç şartlar altında gerçekleştirildiğini söyledi.

Birlik üyelerinin genelde dağlık alan ve meralarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade eden Türkman, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla meralarda elektrik yok. Birçok yerde yol dahi yok. Karanlıkta yaşam, hayatın zorluğunu daha da güçleştiriyor. Özellikle besicilerimizin karanlıkta hayvanlarını vahşi hayvanlardan korumaları daha zor oluyor. Bundan dolayı meraların aydınlık olması gerekiyor. Biz de üyelerimizin meralardaki yaşam şartlarını iyi hale getirebilmek için 'Meralara Giden Aydınlık Yol Projesi'ni hayata geçirdik. Geçtiğimiz günlerde küçükbaş hayvancılık yapan 60 üyemize panelleri teslim ettik. Şimdi de 80 üyemize daha güneş paneli vereceğiz. İnşallah üyelerimizin karanlık dünyalarını aydınlatacağız."

Türkman, 140 birlik üyesine invertörlü, çift akü ve çift güneş paneli dağıtıldığını belirterek, üyelerin artık enerji sorununu ortadan kaldırmış olacaklarını kaydetti.

Türkman, proje maliyetinin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaklaşık 600 bin lira, bir güneş panelinin maliyetinin ise yaklaşık 8 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Besiciler de memnun

Besici Mehmet Şahin ise kendilerine verilen güneş panelleri sayesinde meralarda işlerini daha kolay yapabileceğini dile getirerek, "Panel sayesinde elektrik ihtiyacımız giderilmiş olacak. Bize birçok fayda sağlayacak." diye konuştu.

Besici Mustafa Yılmaz ise küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını, meralarda elektrik olmadığı için çok zorlandıklarını ama güneş panelleri sayesinde elektrik ihtiyacının giderildiğini söyledi.