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Türkiye komşularına 8 ayda 12,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Komşu ülkelere bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ürün sattı.
04 Eylül 2021 23:15
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Türkiye komşularına 8 ayda 12,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin bu yılın ocak-ağustos döneminde komşuları Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artarak 12,5 milyar dolara çıktı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 18,9 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140,2 milyar dolara ulaştı.

Türkiye, ocak-ağustos döneminde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 12 milyar 480 milyon 115 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 9 milyar 280 milyon 47 dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, bu yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 5 milyar 305 milyon 647 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 185 milyon 316 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 744 milyon 837 bin dolarla Yunanistan, 1 milyar 405 milyon 656 dolarla İran, 924 milyon 175 bin dolarla Suriye ve 914 milyon 450 bin dolarla Gürcistan takip etti.

Bu dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 65,2 ile Yunanistan'a, yüzde 61,9 ile Suriye'ye ve yüzde 46,2 ile Bulgaristan'a yapılan ihracatta gözlendi.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 6 komşu ülkeye 2 milyar 134 milyon 397 bin dolarlık ihracat yapıldı. Anılan sektörü 1 milyar 574 milyon 313 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 48 milyon 513 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler 7 milyon 347 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 9 milyon 742 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" ve 9 milyon 966 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayi" şeklinde sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmezken, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yapılmıyor.
Anadolu Ajansı
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