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MHP'li Yalçın: Kapatılmazsa bölücülük resmen aklanacaktır

MHP'nin gündeminde Anayasa Mahkemesi gündemindeki HDP kapatma davası vardı. Afyondaki değerlendirme toplantısında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,"Kapatma davası milletin bekası bağlamında sonuçlanmazsa bölücülük resmen aklanacaktır" dedi. Yalçın'ın hedefinde CHP'de vardı.
04 Eylül 2021 23:24
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MHP'li Yalçın: Kapatılmazsa bölücülük resmen aklanacaktır

İllerde istişare toplantılarına başlayan MHP'nin ilk toplantı adresi Afyonkarahisar oldu. İstişare toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kürsüdeydi. Gündeminde HDP vardı. "HDP, cumhuriyet tarihinin en kanlı terör örgütü olan PKK'nın siyasi kanadıdır ve bu işlevini de inkar etmemektedir." diyen Yalçın, muhalefetin HDP'ye kapatma davasındaki tavrını eleştirdi. "HDP'yi aklamak için yarışa girdiler" dedi. Yalçın MHP'nin süreci dikkatle izlediğini ifade etti ve ekledi:

"Anayasa Mahkemesi kapatma davasının milletimizin bekası bağlamında sonuçlandırmadığı takdirde HDP ile PKK arasındaki iltisağı onaylamış ve bölücülüğü resmen aklamış olacaktır. O zaman, HDP'nin bölücü bir parti, PKK'nın eli kanlı bir terör örgütü olduğu tezi savunulamayacaktır. PKK, fiilen meşru bir örgüt gibi algılanacaktır. Mahkemeler Türk milleti adına karar verir. Türk milletinin birlik ve dirliği, devletimizin bekası aleyhine karar veren mahkeme, meşruiyetini yitirir."

"Terör 30-40 Türkiye'yi Kızılelma hedeflerinden alıkoyuyor" diyen Yalçın, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının yolunun öncelikle terörü tarihe gömmekten geçtiğini ifade etti. Yalçın'ın hedefinde CHP'de vardı. "CHP'nin Türk milletine mensubiyet şuuru ve aidiyet duygusu yok" olmuştur diyen Yalçın, "HDP'yi aklayıp masum göstermeye çalışanların dilleri annelerin cesur protesto gösterileri karşısında lal olmaktadır" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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