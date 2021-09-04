Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti
|04 Eylül 2021 23:26
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.
BELEDİYE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.
Söyleyecek söz bulamadık..😡😡😡Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) September 4, 2021
#KOBİS pic.twitter.com/PGOTeCbeLG
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