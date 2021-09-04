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Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ücretli olarak kullanmasına imkan verdiği KOBİS bisikletlerini çalarak, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli yerlerine atan şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
04 Eylül 2021 23:26
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Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yaşayanların ücretli kullanımına sunulan KOBİS bisikletleri, yaklaşık 1 haftadır kiralama stantlarından çalınmaya başladı. Bisikletlerin üzerinde bulunan çipler sayesinde, hasar görmüş şekilde kentin çeşitli noktalarına atılmış olarak bulunan bisikletlerin çalınması hakkında belediye yetkilileri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla KOBİS stantlarında bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bisiklet hırsızını bulmak için harekete geçti.

BELEDİYE, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Şüphelinin stanttaki bisikleti çaldığı anları gösteren güvenlik kamerası kaydı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarında "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşılan görüntülerde, şüphelinin gece 04.00 sıralarında KOBİS standındaki bisikleti zorlayarak yerinden çıkardığı ve bisiklet ile birlikte uzaklaştığı görülüyor.
DHA
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