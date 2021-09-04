1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
04 Eylül 2021 23:35
+Aa- Yazdır
Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık milli takımı Cebelitarık'taki Victoria Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Cebelitarık 3-0 yendi.

Goller: Dk. 54 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü
04 Eylül 2021 19:40		 Tünellerin içinden uçakla geçti, Rekorlar Kitabı'na girdi
04 Eylül 2021 16:00
Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti
03 Eylül 2021 20:27		 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandık
03 Eylül 2021 12:59
Kadına yönelik şiddete dikkati çekmek için sahaya eşleriyle çıktılar
03 Eylül 2021 10:47		 Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı
02 Eylül 2021 23:13
Galatasaray, Marcao kararını açıkladı
02 Eylül 2021 23:03		 Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrıldı
02 Eylül 2021 20:00
Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama
02 Eylül 2021 17:08		 Golbol kadınlarda finaldeyiz
02 Eylül 2021 10:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)00:02 - 5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:51 - İstanbul'un içme suyu havzasını çöplüğe çevirdiler23:47 - Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak23:38 - Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor23:35 - Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
23:26 - Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti23:24 - MHP'li Yalçın: Kapatılmazsa bölücülük resmen aklanacaktır23:15 - Türkiye komşularına 8 ayda 12,5 milyar dolarlık ihracat yaptı23:14 - Hayvancılığı geliştirmek için meralar aydınlatılıyor23:00 - Kahramanmaraş düşük riskli il kategorisine geçti22:33 - Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
22:31 - Dr. Lütfi Çamlı: Şu andaki pandemi, aşısızlar pandemisi22:29 - Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü22:27 - Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu22:25 - Seçim sonuçları açıklandı: İki köy farklı ile bağlanıyor21:58 - Kocasının rızası olmadan estetik yaptırmak boşanma sebebi
21:56 - Sezonun ilk limonu! Dalında 3 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ali kundilli 1
tost 3
müdür 1
uzun yol yolculuğu 1
kafasına göre takılan insan 1
windows 10 1
john coffey 3
doğalgaza zam 2
Şebnem 1
kuskus 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam