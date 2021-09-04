Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.
|04 Eylül 2021 23:35
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık milli takımı Cebelitarık'taki Victoria Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Cebelitarık 3-0 yendi.
Goller: Dk. 54 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)
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