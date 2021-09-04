Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak

4 EYLÜL 2021 TARİHLİ ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI YAYIMLANDI 4 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali AYDIN, Ege Bölge Müdürü Aytekin TÜRKEL görevden alındı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan UYGUN görevden alındı yerine Abdülkerim Murat ATİK atandı.