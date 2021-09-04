Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüz yüze yapılacak 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
|04 Eylül 2021 23:47
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