İstanbul'un içme suyu havzasını çöplüğe çevirdiler
|04 Eylül 2021 23:51
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İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında toplanan tonlarca plastik atık, içme suyunun tehlike altında olduğunu ortaya koydu.
Tonlarca çöpün toplanması saatlerce sürdü
Büyükçekmece Belediyesi'nin çevre duyarlılığını arttırmak ve daha çevreci bir toplum için farkındalık oluşturmak amaçlı düzenlediği Çevre Şenliği yüzlerce çevre gönüllüsünü bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında Büyükçekmece Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı. 7'den 70'e yüzlerce çevrecinin katıldığı temizlik çalışmasında ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti. Piknik yapmak ve balık tutmak için göl kıyısına gelen vatandaşların bölgeye bıraktığı plastik atıklar ve çöplerin toplanması saatler sürdü.
"Büyükçekmece göl havzasının mutlak koruma sahasına kimse sokulmayacak"
Tonlarca atığın toplandığı içme suyu havzasındaki manzarayı gören Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adeta isyan etti. 16 milyon insanın içme suyu kaynaklarından olan ve İstanbul'a 100 milyon metre küp su sağlayan Büyükçekmece göl havzasının mutlak koruma sahası içine artık hiç kimsenin sokulmayacağını açıklayan Başkan Akgün şunları söyledi:
"Bulunduğumuz noktada yaklaşık 2 -2,5 metre yüksekliğinde su olması lazımdı. Kışında bunun olacağını biliyorum. 32 kilometre göl kıyımız var. Düşünün ki tamamında bu plastikler suyun altında kalacak. Bunları yapanlar bizim vatandaşlarımız. Buraya gelip piknik yapmak için, balık tutmak için İstanbul'un çeşitli noktalarından buraya gelen kişiler. İşte bunların hepsi kanserojen ihtiva eden maddeler. Hepsi plastik ve de kötü plastik. Suyun altında kalacak binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce plastik torba, şişe suyun altında kalacak, biz de İstanbul halkı olarak bu suyu içeceğiz. Olay bu kadar net. Bundan sonra hiç kimse Büyükçekmece göl havzasına piknik için giremeyecek. Silahlı silahsız bekçilerimiz 24 saat nöbetteyiz. İSKİ Genel Müdürümüz Raif Mermutlu ile birlikte, İSKİ Havza Koruma Daire Başkanlığı, Büyükşehir Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece Çevre Koruma Müdürlüğü hep birlikte aziz İstanbul halkının tertemiz içmesi gereken Büyükçekmece Gölü'nü koruyacağız. Kararlıyız. Sorguladık nerden geliyorsunuz diye. İstanbul'un her yerinden. Bakırköy'den, Esenyurt'tan, Küçükçekmece'den. Tamam buyurun gelin başımızın üstünde yeriniz var. Kirlettiniz gittiniz başımızın üstünde yeriniz yok. Artık bu saatten sonra Büyükçekmece göl havzasının mutlak koruma sahası içine kimse sokulmayacaktır. Rezaleti görüyorsunuz."
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