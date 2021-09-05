1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Eylül 2021 00:02
+Aa- Yazdır
5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.

(Roma)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.

(Aksaray/10.45)

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın son gününde, atıcılıkta milli sporculardan Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün mücadele edecek.

(Tokyo/03.30)

2- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

(Tampere/14.00)

3- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi (MXGP of Turkey) tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/16.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.

(Zandvoort/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak
04 Eylül 2021 23:47		 MHP'li Yalçın: Kapatılmazsa bölücülük resmen aklanacaktır
04 Eylül 2021 23:24
Kahramanmaraş düşük riskli il kategorisine geçti
04 Eylül 2021 23:00		 Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü
04 Eylül 2021 22:29
Erdoğan'ın yanına geçebilmek için göz yaşlarını tutamadı
04 Eylül 2021 21:33		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Sultanları'nı tebrik etti
04 Eylül 2021 20:58
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
04 Eylül 2021 20:00		 Kurtulmuş: Adaletsizlik koronavirüsten çok daha tehlikelidir
04 Eylül 2021 19:17
Erdoğan: CHP, siyaset kurumunu içeriden çökertmeye çalışıyor
04 Eylül 2021 18:22		 İçişleri Bakanı Soylu: Sel afetinin bilançosu 3,5 milyar TL
04 Eylül 2021 18:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)00:02 - 5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:51 - İstanbul'un içme suyu havzasını çöplüğe çevirdiler23:47 - Bursa'da yüz yüze eğitimin ilk gününde ulaşım ücretsiz olacak23:38 - Delta çocuklarda daha ağır Covid-19'a neden olmuyor23:35 - Türkiye, Cebelitarık'ı 3 golle geçti
23:26 - Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti23:24 - MHP'li Yalçın: Kapatılmazsa bölücülük resmen aklanacaktır23:15 - Türkiye komşularına 8 ayda 12,5 milyar dolarlık ihracat yaptı23:14 - Hayvancılığı geliştirmek için meralar aydınlatılıyor23:00 - Kahramanmaraş düşük riskli il kategorisine geçti22:33 - Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
22:31 - Dr. Lütfi Çamlı: Şu andaki pandemi, aşısızlar pandemisi22:29 - Bakan Elvan, İslam Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü22:27 - Arslantepe Höyüğü'nde 24 mezar ve 6 ev kalıntısı bulundu22:25 - Seçim sonuçları açıklandı: İki köy farklı ile bağlanıyor21:58 - Kocasının rızası olmadan estetik yaptırmak boşanma sebebi
21:56 - Sezonun ilk limonu! Dalında 3 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şebnem 1
kafasına göre takılan insan 1
uzun yol yolculuğu 1
covid 19 ajandası 8
windows 10 1
Boşanıp beraber yaşamak 2
dekor olarak sofraya gelip giden şeyler 1
müdür 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
son kullanma tarihi 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam