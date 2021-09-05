5 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
|05 Eylül 2021 00:02
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak.
(Roma)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak.
(Aksaray/10.45)
SPOR
1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın son gününde, atıcılıkta milli sporculardan Erhan Coşkuner ve Savaş Üstün mücadele edecek.
(Tokyo/03.30)
2- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
(Tampere/14.00)
3- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi (MXGP of Turkey) tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/16.00)
4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.
(New York)
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak.
(Zandvoort/16.00)
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