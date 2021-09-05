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Ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü

Malatya'da bir ekmek fırınında doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlamada meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda fırının bulunduğu cadde savaş alanına dönerken, çevredeki bazı evler ile araçlarda hasar oluştu.
05 Eylül 2021 06:38
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Ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Beşkonaklar Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında bulunan bir ekmek fırınında ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi.

Olay esnasında 3 kişinin çalıştığı fırında şans eseri yaralanan olmaz iken cadde savaş alına döndü. Ekmek fırının bulunduğu apartmanda birkaç daire ile cadde üzerinde park halinde olan bazı araçlarda hasar oluştu. Çalışanların şoka girdiği konuşmakta zorlandığı olayda ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ile doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bölge sakinlerinin büyük korku yaşadığı patlamada ekipler iş yerinde inceleme yaparken, cadde araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerinin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı olayla ilgili tahkikat başlatılırken, patlama nedeniyle trafiğe kapatılan Beşkonaklar Caddesi yapılan çalışmalarından ardından tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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