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WhatsApp'ın kişisel veri ihlali yaptığı tescillendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) WhatsApp'a 1 milyon 950 bin lira idari para cezası uygulaması veri güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.
05 Eylül 2021 07:09
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WhatsApp'ın kişisel veri ihlali yaptığı tescillendi

WhatsApp'ın daha önce de Türkiye dahil birçok ülkeyi güncellemeye zorladığına dikkat çeken Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, bu ceza ile WhatsApp'ın veri ihlalinin de tescillendiğini söyledi. Cezanın yerinde bir karar olduğunu belirten Ergün "KVKK'nın incelemesine gerek olmaksızın WhatsApp bunu kendiliğinden ilan etmişti. Ortada açık bir durum söz konusuydu. Bu cezanın verilmiş olması gayet normal. Ayrıca cezanın üst sınırdan verilmesi önemli. Bu ceza, tüm sosyal medya firmaları ve diğer tüm firmalar için de emsal teşkil eder. Diğer şirketler açısından da benzeri durumlar söz konusu olduğu zaman, menşei neresi olursa olsun neticede Türk kanunlarına göre bunun değerlendirmesi yapılıyor ve ilgili tarafından da cezalandırılıyor" dedi.

EĞER CEZA ÖDENMEZSE...

Daha önce Facebook'un ceza aldığını ve ödediğini hatırlatan Ergün "Burada da aynı kurumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yönde kesilen cezayı da ödeyecektir" ifadesini kullandı.

Cezanın ödenmemesi durumunda neler olabileceğini de anlatan Ergün "Türk şirketi olmadığı için cebri icra yoluyla cezanın tahsiline gidilemez. Bu durum, çeşitli müzakerelerle neticelenebilecek bir şey. Bu şirketler açısından böyle bir zorluk var" değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan, vatandaşların başvurularıyla erişimin engellenmesinin söz konusu olduğunu dile getiren Ergün "Neticede burada verileri ihlal edilen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Dolayısıyla bu veri ihlali gerçekleştikten sonra her vatandaş, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kişisel verilerin ihlaliyle ilgili müracaatta bulunabilirler. Bu durumun devamlılığıyla ilgili şikayette bulunabilirler, hatta sulh ceza hakimliklerinden 'erişimin engellenmesini' talep edebilirler" bilgisini verdi.

Cezaların daha caydırıcı olması için yeni bir düzenleme yapılabileceğini de söyleyen Ergün, Rekabet Kurumunun şirketlerin mali durumuna göre ceza verdiğini hatırlatarak "Aynı şekilde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta da bu yönde düzenleme yapılabilir. O zaman daha etkili ve daha caydırıcı olur" teklifinde bulundu.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Türkiye
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