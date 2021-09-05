Normalleşmede test dönemi

Kovid-19'la mücadelede aşı olmayanlara yönelik test zorunluluğu yarın itibariyle hayata geçiyor. Aşı olmayanlar için 6 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak tedbirlerin detayları şöyle.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE MAKSİMUM TEDBİR



Yüz yüze eğitim 1.5 yıl aradan sonra başlıyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi pazartesi gününden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Salgın önlemleri okullar için sıkı uygulanacak. Aşı olmayan öğretmenler ve okul çalışanları, haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda.

KALABALIK GRUPLARA İZİN YOK



Öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileri maske takacak. Okulların rutin temizliği sıkılaştırılacak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanları için hijyen malzemeleri sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu. Yüz yüze eğitimler, salgın öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin veya diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi sağlanacak. Halen en az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışan oranı yüzde 88, iki doz aşısını tamamlayanların sayısı ise yüzde 75 seviyesinde.

ÜNİVERSİTELERDE 1 METRE MESAFE



Üniversitelerde ise akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olmasına önem verilecek. Dersliklerde, kampüslerde, toplantı salonlarında maskeye, mesafe ve temizliğe dikkat edilecek, özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanacak. Sosyal faaliyetler mümkün olduğunca açık havada sürdürülecek, sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulacak. Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özen gösterilecek, dersler mümkün olan en az sayıda kişi ile yapılacak. Çalışma salonları ve sınıflarda kapasite planlamasına gidilecek, kalabalık grup çalışmalarından kaçınılacak. Yerleşke içerisindeki yurtların öğrenciler tarafından kullanılması konusunda sosyal ortamlar için alınan tedbirlere uyulması sağlanacak.

AŞI OLMAYAN İŞÇİLERE PCR TESTİ



İşverenler, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden, zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebilecek. Test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT



Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatler için yeni sınırlamalar getirildi. Şehirlerarası seyahatlerinde toplu taşıma aracını kullanan aşısız kişiler, PCR testi yaptırmak zorunda. Pazartesiden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/bağışıklı veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Hastalığı geçirmemiş, aşı olmamış veya negatif PCR testi olmayan kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek. Özel araçlarla yapılan şehirlerarası seyahatlerde ise bu şartlar aranmayacak.

Stadyumlarda ek tedbirler



Stadyumlarda tedbirleri delen taraftarlara yönelik de ek tedbirlere gidiliyor. Buna göre, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak. Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak. Konu il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak. Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

Otobüsler sık sık denetlenecek



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemleri arasında da entegrasyon sağlandı. Seyahat edecek vatandaşların HES kod ayarlarını değiştirerek onay vermesi durumunda, aşı, bağışıklık ve PCR test sonuçlarının kontrolü Bakanlığın U-ETDS sistemi üzerinden otomatik olarak yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri de saha kontrollerine devam edecek, yolcu taşıyan otobüsler sıkı bir şekilde denetlenecek.



2 yaş altı bebeklere test şartı yok



Tren yolculuklarında 2 yaş altı bebek yolcular için ise HES kodu aranmayacak. 18 yaş altı yolcular HES kodu ile biletlerini alabilecek ve trenlerde HES kodu ile seyahat edebilecek. 18 yaş üzeri yolcular ise biletlerini HES koduyla satın alacak ve trene binerken aşılı olanlar ve hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olan yolcular, durumlarını HES uygulamasından belgeleyecek. Aşılanmamış ve hastalık geçirmemiş yolcular ise azami 48 saat öncesinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmek suretiyle seyahat edecek.

İLK İSTASYONDA İNDİRİLECEK



Gar ve istasyon girişlerinde HES kodu kontrolü devam edecek. YHT kontrol noktaları ile trenlerde yapılacak kontrol esnasında gerekli belgeleri ibraz edemeyen yolcuların seyahatine izin verilmeyecek. Trende tespiti halinde trenin durduğu ilk istasyonda trenden indirilecek ve bilet ücreti iade edilmeyecek. Havalimanlarındaki PCR testi uygulaması da devam edecek. İsteyen yolcular burada PCR testi yaptırabilecek.

ABDULLAH SARİCA