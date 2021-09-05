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Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı

Seçim barajının yüzde 7'ye inmesinde mutabık olan AK Parti ve MHP'nin "Siyasi Partiler Kanunu" üzerinde yaptıkları çalışmada da sona gelindi. Dar bölge ve daraltılmış bölge sistemi ile ittifak yapan partilere getirilmesi planlanan barajın ise taslakta yer almadığı öğrenildi.
05 Eylül 2021 07:25
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Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı

Cumhur İttifakı ortakları Siyasi Partiler Kanunu'nda (SPK) köklü değişiklikler içeren çalışmasında son aşamaya geldi. Haftalık görüşmeler yapan AK Parti ve MHP, TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasının ardından çalışmalarını hızlandıracak. İki partinin kurmayları kendi aralarında görüşmelere devam ederken, yapılan değişklikler hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bildiriliyor.

İTTİFAK BARAJINDAN VAZGEÇİLDİ

Ülke barajının yüzde 7 olması konusunda mutabık kalındı. İttifak içerisindeki partilere de baraj getirilmesi de gündemdeydi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre ittifak içerisindeki baraj taslak metinde yer almadı.
Siyasi Partiler Kanunu'nun 36'ncı maddesinde bir siyasi partinin seçime girmesi şartları arasında yer alan Meclis'te grubu bulunması şartı kaldırıldı.

KURUL BAŞKANLARINA KIDEM ŞARTI KALKIYOR

Daraltılmış bölge seçim sisteminin getirilmesi de gündemde olan konular arasındaydı. Daraltılmış bölge sisteminde, her il 5 milletvekili çıkaracak şekilde seçim çevrelerine ayrılıyor, ülke düzeyinde en az yüzde 5 oy alan partiler de aldıkları oya göre söz konusu vekillikleri paylaşıyor. Dar bölge, daraltılmış bölge sisteminin de taslaktan çıkarıldığı öğrenildi.

Taslakta, il ve ilçe seçim kuralları başkanlarının atanması ile ilgili düzenlemeler de yapıldı. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına yönelik kıdem şartının kaldırılması da taslakta yer aldı.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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