Karantinaya girmedi 1 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Eyüpsultan'da ailesiyle ikamet eden 19 yaşındaki H.Ş. 17 Nisan 2021 tarihinde gece saat 23.40'ta Jandarma tarafından yapılan yol kontrolü kapsamında kimlik tespiti yapıldı. Yapılan kimlik tespitinin ardından H.Ş.'nin Kovdi-19 tedbirleri kapsamında temaslı olduğu ve evinde karantina altında olması gerektiği tespit edildi.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; ifadesi alınan H.Ş. 11 Nisan 2021 tarihinde ailevi problemlerinden dolayı evi terk ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Babamın 15 Nisan'da Kovid-19 testi pozitif çıkmış. Testin pozitif çıktığını annem telefonda söyledi. Muhtemelen ailemin evine gelen izolasyon ekipleri evde kimlerin ikamet ettiğini sorunca ailem benim de aynı evde ikamet ettiğimi söylemişler. Bunun üzerine izolasyon ekipleri beni de temaslı olarak sisteme kayıt ettiklerini tahmin ediyorum. Ben yaklaşık bir haftadır eve gitmiyorum. Temaslı olarak izolasyonda kalmam gerektiğini Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu kimlik sorgusunda öğrendim. Sistemde temaslı olarak kayıtlı olduğumu bilseydim dışarı çıkmazdım. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum ve pişmanım. Aracımla tek başıma kendi evime giderek izolasyona gireceğim" dedi.

Bakanlığa soruldu

Jandarmanın olayı savcılığa intikal ettirmesinin ardından H.Ş. hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden mahkeme, Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak sanık hakkında Kovid-19 tanısı konup konmadığı, temaslı ise bu durumun kendisine bildirilip bildirilmediği hususlarının sorulmasına karar verdi.