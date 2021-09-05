Bakanlıktan uyarı: Kahvaltı yapılmazsa okul başarısı düşer

Öğün atlamanın en yaygın olumsuz beslenme alışkanlığı olduğunu belirten bakanlık, Türkiye'de ve dünyada yapılan beslenme alışkanlıkları değerlendirildiğinde çocukların en sık atladıkları öğünün, günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltı olduğuna dikkati çekti.

Bakanlığın uyarı yazısında, "Sabah kahvaltısı yapılmazsa ne olur" sorusuna, "Baş ağrısı, dikkat ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşarız. Okul başarısı düşer. Hastalıklara karşı direncimiz azalır" yanıtı verildi.

Gün içindeki başarının artırılmasında günün ilk öğünü olan kahvaltının çok önemli olduğu vurgulanan yazıda, "Akşam yemeği ile sabah kahvaltısı arasında yaklaşık 11-12 saatlik bir süre geçer. Bu süre içinde vücut besinlerin tümünü kullanır. Sabah kahvaltısı yapılmazsa beyinde yeterince enerji oluşmaz" denildi.