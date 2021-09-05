1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor

Z.S. 30 yıl önce dini nikahla yaşadığı A.Ç.'den iki çocuğu olduktan sonra ayrılıp Hollanda'ya yerleşti. Babalık tespiti için Sabuncu'ya dava açıldı, yakalama kararı çıkarıldı.
05 Eylül 2021 08:18
+Aa- Yazdır
Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor

İzmir'de yaşayan ev kadını A.Ç., 1991'de, işadamı M.Z.S. ile dini nikahla birlikte yaşadı. 7 yıl Bornova Altındağ'daki bir evde birlikte yaşayan çiftin bu ilişkiden bugün 29 yaşında olan kızları B.Ç. ve 22 yaşında olan oğulları T.Ç. dünyaya geldi. Resmi nikah olmadığı için çocuklar annenin nüfusuna kaydedildi. Çocuklar dünyaya geldikten sonra, A.Ç. ısrarla resmi nikah yaptırmak isteyince çift arasında sorunlar çıktı.

Sabuncu oğlunun doğumundan birkaç hafta sonra, Temmuz 1998'de Hollanda'ya yerleşerek, müteahhitlik yapmaya başladı. İstanbul'daki bir otelde ortaklığı da bulunan Sabuncu, ekonomik durumu iyi olmasına dağmen, acil beyin ameliyat olması gereken üniversite öğrencisi oğluna hiçbir destekte bulunmadı.

Bir fabrikada part-time çalışmak zorunda olan T.Ç., avukatı Varol Turbay aracılığıyla İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde, ablası B.Ç. ise İzmir 20. Aile Mahkemesi'nde Sabuncu'ya babalık davası açtı. Ancak, duruşmalara gelmeyen Sabuncu'ya babalık testi yapılamadı. Bunun üzerine 2 mahkeme de Sabuncu hakkında yakalama kararı çıkararak, tüm hudut kapılarına bildirdi. Türkiye'de olduğu öğrenilen Sabuncu, yakalanması durumunda, DNA örneği için adli tıpa götürülecek.

9. Aile Mahkemesi, geçen yıl çıkarılan kanuna dayanarak Türkiye'de bir ilke imza atıp, Rotterdam Başkonsolosluğu'na, Sabuncu'dan DNA örneği alınması için bir yazı yazdı. Konsolosluk da durumu Hollanda polisine bildirdi. Sabuncu, Hollanda polisi tarafından yakalandığında da DNA testine götürülecek. Böylece Türkiye'de devam eden bir dava kapsamında yurt dışında ilk kez DNA örneği alınmış olacak. T.Ç.'nin ayrıca, babalığın benimsenmemesi nedeniyle açtığı 350 bin liralık manevi tazminat davası da sürüyor.

Ceyhan TORLAK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karantinaya girmedi 1 yıl hapsi isteniyor
05 Eylül 2021 07:35		 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, çarptığı kişiyi de yaraladı
05 Eylül 2021 06:20
Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti
04 Eylül 2021 23:26		 Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
04 Eylül 2021 22:33
Astsubay, trafik kazasında yaşamını yitirdi
04 Eylül 2021 19:47		 Ukraynalı iş kadını estetik operasyonu sonrası vefat etti
04 Eylül 2021 19:03
Emekli diplomatı 50 bin avro dolandıran kişi gözaltına alındı
04 Eylül 2021 18:20		 Adli Tıp 'sigara basma' demişti, babadan 'rutubet' savunması
04 Eylül 2021 15:52
Kovid-19 temaslısıyken dışarı çıktı, 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
04 Eylül 2021 15:37		 Kısırlaştırıldıktan sonra sokağa bırakılan köpek öldü
04 Eylül 2021 13:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:49 - Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın08:38 - Aşıda yeni polemik: 4'üncü doz gerekli mi?08:29 - Okullar yarın açılıyor: Veliler 'aşı'ya ne diyor?08:18 - Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor08:10 - Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem07:59 - Tehlike kapımızda! Petrol, Türkiye sahillerine ulaştı
07:54 - İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri07:44 - Bakanlıktan uyarı: Kahvaltı yapılmazsa okul başarısı düşer07:35 - Karantinaya girmedi 1 yıl hapsi isteniyor07:25 - Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı07:17 - Normalleşmede test dönemi07:09 - WhatsApp'ın kişisel veri ihlali yaptığı tescillendi
06:59 - Enflasyon yangını dünyayı sardı06:54 - Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor06:47 - Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?06:38 - Ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü06:29 - Moderna'da yabancı madde saptandı, Japonya 1,6 milyon dozdan fazla aşıyı toplatacak
06:20 - Polisin 'dur' ihtarına uymadı, çarptığı kişiyi de yaraladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri
Enflasyon yangını dünyayı sardı
Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?
Ekmek fırını bomba gibi patladı: Ortalık savaş alanına döndü
Moderna'da yabancı madde saptandı, Japonya 1,6 milyon dozdan fazla aşıyı toplatacak
Normalleşmede test dönemi
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
john coffey 3
koltuğa yapışmak 3
müdür 1
covid 19 ajandası 6
dekor olarak sofraya gelip giden şeyler 1
Üzüm 1
sınav yerine önceden gitmek 3
Teknoloji 1
kendini zıpkınlamak 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam