Aşıda yeni polemik: 4'üncü doz gerekli mi?

Sağlık Bakanlığı'nın yurtdışına gidecek vatandaşlar için açtığı 4'üncü doz uygulaması sonrasında başlayan tartışma devam ediyor. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uzmanları 4. doz aşı için görüşleri şöyle;

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: İki doz Sinovac olanlarda, 4'üncü aya doğru antikorda bir azalma saptandı. Bu kişilere ekstra bir doz daha önerildi. Hatırlatma dozu ister Sinovac ister BioNTech olunabiliyor. Bu dozun etkilerinin ne kadar süreceği takip ediliyor. Bazı merkezlerde kişilerin hem kan değerlerine bakılıyor hem de hastalanma hızları inceleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın topladığı veriler var. Bu araştırmaya bağlı olarak üçüncü doz aşı yaptıranlarda antikor azalması olursa ya da vaka sayılarında artış meydana gelirse dördüncü doz önerilebilir. Şu an iki doz BioNTech olanlara 3'üncü doza ihtiyaç yok. 2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok. Sadece yurtdışına gideceklere evrak tamamlamak için 4'üncü doz gerekiyor. Amaç bağışıklık arttırmak değil.

HİÇBİR ÜLKE YAPMIYOR

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Çok net söylüyorum 4'üncü doz şu anda gereksiz. Ama 3'üncü dozun gerekliliği birçok çalışmada gösterildi. Üçüncü doz Delta varyantına karşı yeterince etkili. Etkisi bir süre sonra azalmaya başlarsa ki bunun ne zaman olacağını söylemek zor 4'üncü doza o zaman gerek olur. Eğer 4'üncü doz yapılacaksa, bu 3'üncü dozdan hemen bir-iki ay sonra yapılmamalı. Üzerinden en az 3-4 ay geçmeli. Zaten 4'üncü doza başlayan bir ülke henüz yok.

HENÜZ CEVABI YOK

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova: Bu sorunun cevabını henüz bilimsel olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, inaktif bir aşı olan Sinovac'ın etkinliği zamanla azaldı ama bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi devam ediyor. Hatırlatma dozu yaptığınızda immün sistem ilk yapılan aşıları hatırlıyor ve daha fazla antikor üretiyor, daha fazla koruyuculuk sağlıyor. Hastalık geçirip üzerine bir doz mRNA aşısı olan kişilerde de çok yüksek seviyede antikor oluşuyor. Ancak üzerine bir doz daha aşı olursanız antikoru daha fazla arttıramıyorsunuz. 4'üncü dozun gerekli olup olmadığına yönelik henüz bir çalışma yapılmadı. İnsanların kanlarına bakılmalı, test yapılmalı, ondan sonra karar verilmeli.