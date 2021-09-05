Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın

Yüz yüze eğitimin ilk ders zili yarın çalacak. Şimdi evlerde heyecanın yanı sıra kaygı da var. Veliler okula geri dönüş sürecinde çocuklarına nasıl davranacakları konusunda endişeli. Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre; uzmanların ebeveynlere tavsiyeleri;

YTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Mehmet Engin Deniz: İlk defa okula başlayan çocuklar aileden ayrılık kaygısı yaşayabilir. Aileler çocuklarını zorlamadan, güven vererek öğretmeniyle birlikte bu sürecin üstesinden gelebilir. Çocuğun uyku düzeni, yemek saati, ders çalışma saati gibi günlük rutinleri katı kurallarla birden bire değil, kademe kademe değiştirilmeli. Daha ilk günden 'Okulda dersler nasıldı' gibi sorular sorulmamalı, okulda geçirdiği günü çocuğun duygularını önemseyerek, yönlendirmeden ve istediği zaman anlatmasına fırsat verilmeli.

PANİĞE KAPILMAYIN

ISATT Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu: Uluslararası Öğretmen Birliği olarak (ISATT) deneyimli öğretmenlerimizin ebeveynlere önerileri şunlar: Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde sosyal etkileşimden kaçınmamaları için öğretmenler ve aileler çocukları cesaretlendirmeli. Okul ve aile arasında 'güven ağı' oluşturulmalı. Eksik ve çarpıltılmış haberlerle okul yönetimini zor duruma sokacak diyaloglardan kaçınılmalı. Okul içinde COVID-19 pozitif olan öğrenci ve öğretmen çıkması süreç içinde doğaldır. Bu durumlarda, panik durumu yaratmamalı. Sosyal ağlar üzerinden yürütülen iletişimde, öğrencileri ve ailelerini de üzebilecek durumlara neden olmamak için gerekli hassasiyet gösterilmeli. Aileler, okulun yönlendirmesine uygun hareket etmeli.

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımıcısı Doç. Dr. Yelkin Coşkun Diker, şu kritik önerilerde bulundu:

1- Okulun ilk günü öğrenciler kaygılı ve gergin olur. Duygular hakkında konuşmak onlara iyi gelir.

2- Çocuklara okul sonrası dinlenme, beslenme, ödev ve serbest zaman etkinliklerini planlı hale getirmeleri konusunda yardımcı olun.

3- Öğrencilerin sınıf ya da okul içi fiziksel hareketliliğini azaltabilmek için okul dışı saatlerde fiziksel aktivitelerinin doyurucu şekilde olmasını sağlayın.

4- Çocuklara pandemi sürecinin kişisel hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uyulduğu sürece yönetilebileceği mesajını verin.

5- Servis kullanan öğrencilerin serviste de pandemi kurallarına uygun davranması gerektiğini anlatın.