1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekstilcinin 'çek oyunu'! İki ortak bankada şoku yaşadı

Ödemelerini çekle alan firmaları yakından ilgilendiren ilginç bir olay soruşturma konusu oldu. Sahibi olduğu 5 mağaza ve e-ticaret platformları üzerinden ürün satan Ali D., tekstil ürünleri ürettirdiği firmaya olan borcunun bir bölümü için 1.6 milyon liralık iki çek kesti. Alacaklı firmanın iki ortağı çeki bankaya verdi ancak ortaklar para almayı beklerken, Ali D. iddiaya göre parayı hesabına göndertti. Soruşturma başlatan savcılık, bankadan kamera kayıtlarını istedi.
05 Eylül 2021 08:58
+Aa- Yazdır
Tekstilcinin 'çek oyunu'! İki ortak bankada şoku yaşadı

İlginç olay geçen 20 Ağustos günü yaşandı. Uzun yıllardır tekstil atölyesi işleten Ayten Türk ve Mustafa Şahin, üretim yaptıkları K. Otomotiv Tekstil firmasından 2.8 milyon lira alacaklı konuma geldi. İki ortak, ödemesini geciktiren şirkete karşı icra takibi başlatma karara aldı. Bu esnada şirket ortaklarından Ali D., Şahin'i aradı. Ali D., iki ortağı, çalıştığı özel bankanın Merter'teki şubesine çağırdı. Ali D., borcuna karşılık 810 bin liralık 20 Ağustos ödeme tarihli bir çek kesti. Dakikalar sonra, Ali D., iki ortağa "Sizi epey mağdur ettik. Size 795 bin liralık bir çek daha vereceğim. Ancak kalan bakiye için bana biraz süre verin" diyerek ikinci çeki de kesti.

GÖREVLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Banka şubesi içinde yapılan bu işlem sonrası Ali D. çekleri iki ortağa verdi ve tahsilat makbuzunu aldı. İki ortak çeklerini aldıkları esnada Ali D., uzun yıllardır çalıştığı banka görevlileri ile birkaç görüşme yaptı. Bu görüşmelere iki ortak dahil olmadı. Ayten Türk, elindeki çekleri sırası ile vezneye verdi. Vezne görevlisi, miktarın yüksek olduğunu biraz beklemeleri gerektiğini söyledi.

PARA KİŞİSEL HESABINA

Hürriyet'in haberine göre; İki ortak şube önünde beklemeye başlarken, Ali D. bankadan ayrıldı. Dakikalar sonra iki ortak yeniden vezneye gitti. Vezne görevlisi, ödemenin hesaba yatırılacağını söyledi. İki ortak, olacaklardan habersiz şubeden ayrıldı. Bu sırada Şahin, sık sık hesabını kontrol etti. Ancak hesaba para gelmediğini görünce iki ortak telaşlı bir biçimde yeniden bankaya gitti. Bu kez vezne görevlisinden aldıkları yanıtla şok geçirdi. Görevli "Ali Bey, sizinle anlaştığını. Parayı da kendi şahsi hesabına göndermemizi istedi" dedi.

KAYITLAR İNCELENECEK

İki ortak banka görevlileri ile yaşadıkları tartışma sonrası soluğu polis karakolunda aldı. Polislerin yönlendirmesi ile Bakırköy Adliyesi'ne giden iki ortak, "dolandırıldık" diyerek şikayetçi oldu. İki ortak verdikleri ifadelerde, Ali D.'nin yanı sıra ilgili banka görevlilerinden de şikayetçi oldu. Savcılık talimatı ile Ali D.'nin ifadesi alındı. Savcılık ayrıca, banka şubesinde olayın yaşandığı güne dair kamera kayıtlarını istedi. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Ali D., sorularımıza karşılık, "Konuşmak istemiyorum" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Şube müdürü: U. K. ise "Konu yargıya taşınmış durumda" diyerek herhangi bir açıklamada bulunmak istemediğini söyledi.

'BANKAYI DOLANDIRDI'

Ayten Türk ile Mustafa Şahin'in avukatı Sezai Yıldırım ise "Müvekkillere yönelik ilginç bir oyun oynanmış. Şüpheli Ali D., yaptığı bu hamle ile borcunu ödemiş görünüyor. Ancak müvekkillere ödenen bir para yok. Ali D. esasında bankayı dolandırmış oldu. Bizim muhatabımız bu aşamada banka. Parayı bankadan talep edeceğiz. Çünkü paranın, müvekkillere ödendiğini gösteren ne bir kamera kaydı ne de hesaba transfer bilgisi var, Banka da bunu Ali D.'ye rücu edecektir. Bu olayda, menfaat temin eden bazı şube çalışanlarının da olaya karıştığını düşünüyoruz" dedi.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Çeşitli firmalara üretim yaptıklarını ve 40 kadar çalışanlarını olduğunu belirten iki ortak "K. Tekstil ile 3 yıldır çalışıyorduk. Önceki ödemelerimizi aldık. Son birkaç aydır para alamadık. 2.8 milyon liralık alacağımız birikti. O gün almayı beklediğimiz 1.6 milyon lira ile alacaklılarımıza borçlarımızı ödemeyi planlıyorduk. Ancak o olay başımıza gelince çok zor durumda kaldık. Kimi alacaklılar kapıya geldi. Ölüm tehditleri dahi aldık" diye konuştu.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2021 11:56		 Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti
05 Eylül 2021 10:44
İlber Ortaylı'dan Bakanlığa 'sağlıkta şiddet' eleştirisi
05 Eylül 2021 09:16		 Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
05 Eylül 2021 08:18
Karantinaya girmedi 1 yıl hapsi isteniyor
05 Eylül 2021 07:35		 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, çarptığı kişiyi de yaraladı
05 Eylül 2021 06:20
Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti
04 Eylül 2021 23:26		 Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
04 Eylül 2021 22:33
Astsubay, trafik kazasında yaşamını yitirdi
04 Eylül 2021 19:47		 Ukraynalı iş kadını estetik operasyonu sonrası vefat etti
04 Eylül 2021 19:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Malatyalı öğretmen, tarihi yaşatarak sevdiriyor11:56 - Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı11:46 - Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor11:35 - Şanlıurfalıların bu 'reçeli' ağızları yakıyor11:28 - Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav11:23 - Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı
11:19 - Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti11:17 - İstanbul İl Sağlık Müdüründen 'kapanma' açıklaması11:15 - Sağlık Bakanlığının 5 bin kişilik ekibi 'çevre sağlığı' için sahada11:10 - Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş10:59 - Okullar yarın açılıyor: 18 milyon öğrenci okula dönüyor10:54 - MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
10:44 - Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti10:29 - Ankara'da karşılıksız çek dolandırıcılığına 6 tutuklama10:26 - Prof. Tükek'ten 'sahte PCR raporu' uyarısı: Bu işin bir kriteri olmalı10:09 - Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı10:07 - Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
10:00 - Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın
Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak
İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri
Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem
Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolma biberin içini yemek 1
organize işler 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 3
Üzüm 1
koltuğa yapışmak 3
kafasına göre takılan insan 1
dillere düşeceğiz seninle 1
hayırlı bir iş 5
vur idris vur 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam