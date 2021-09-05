Tekstilcinin 'çek oyunu'! İki ortak bankada şoku yaşadı

İlginç olay geçen 20 Ağustos günü yaşandı. Uzun yıllardır tekstil atölyesi işleten Ayten Türk ve Mustafa Şahin, üretim yaptıkları K. Otomotiv Tekstil firmasından 2.8 milyon lira alacaklı konuma geldi. İki ortak, ödemesini geciktiren şirkete karşı icra takibi başlatma karara aldı. Bu esnada şirket ortaklarından Ali D., Şahin'i aradı. Ali D., iki ortağı, çalıştığı özel bankanın Merter'teki şubesine çağırdı. Ali D., borcuna karşılık 810 bin liralık 20 Ağustos ödeme tarihli bir çek kesti. Dakikalar sonra, Ali D., iki ortağa "Sizi epey mağdur ettik. Size 795 bin liralık bir çek daha vereceğim. Ancak kalan bakiye için bana biraz süre verin" diyerek ikinci çeki de kesti.

GÖREVLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Banka şubesi içinde yapılan bu işlem sonrası Ali D. çekleri iki ortağa verdi ve tahsilat makbuzunu aldı. İki ortak çeklerini aldıkları esnada Ali D., uzun yıllardır çalıştığı banka görevlileri ile birkaç görüşme yaptı. Bu görüşmelere iki ortak dahil olmadı. Ayten Türk, elindeki çekleri sırası ile vezneye verdi. Vezne görevlisi, miktarın yüksek olduğunu biraz beklemeleri gerektiğini söyledi.

PARA KİŞİSEL HESABINA

Hürriyet'in haberine göre; İki ortak şube önünde beklemeye başlarken, Ali D. bankadan ayrıldı. Dakikalar sonra iki ortak yeniden vezneye gitti. Vezne görevlisi, ödemenin hesaba yatırılacağını söyledi. İki ortak, olacaklardan habersiz şubeden ayrıldı. Bu sırada Şahin, sık sık hesabını kontrol etti. Ancak hesaba para gelmediğini görünce iki ortak telaşlı bir biçimde yeniden bankaya gitti. Bu kez vezne görevlisinden aldıkları yanıtla şok geçirdi. Görevli "Ali Bey, sizinle anlaştığını. Parayı da kendi şahsi hesabına göndermemizi istedi" dedi.

KAYITLAR İNCELENECEK

İki ortak banka görevlileri ile yaşadıkları tartışma sonrası soluğu polis karakolunda aldı. Polislerin yönlendirmesi ile Bakırköy Adliyesi'ne giden iki ortak, "dolandırıldık" diyerek şikayetçi oldu. İki ortak verdikleri ifadelerde, Ali D.'nin yanı sıra ilgili banka görevlilerinden de şikayetçi oldu. Savcılık talimatı ile Ali D.'nin ifadesi alındı. Savcılık ayrıca, banka şubesinde olayın yaşandığı güne dair kamera kayıtlarını istedi. Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Ali D., sorularımıza karşılık, "Konuşmak istemiyorum" diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Şube müdürü: U. K. ise "Konu yargıya taşınmış durumda" diyerek herhangi bir açıklamada bulunmak istemediğini söyledi.

'BANKAYI DOLANDIRDI'

Ayten Türk ile Mustafa Şahin'in avukatı Sezai Yıldırım ise "Müvekkillere yönelik ilginç bir oyun oynanmış. Şüpheli Ali D., yaptığı bu hamle ile borcunu ödemiş görünüyor. Ancak müvekkillere ödenen bir para yok. Ali D. esasında bankayı dolandırmış oldu. Bizim muhatabımız bu aşamada banka. Parayı bankadan talep edeceğiz. Çünkü paranın, müvekkillere ödendiğini gösteren ne bir kamera kaydı ne de hesaba transfer bilgisi var, Banka da bunu Ali D.'ye rücu edecektir. Bu olayda, menfaat temin eden bazı şube çalışanlarının da olaya karıştığını düşünüyoruz" dedi.

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Çeşitli firmalara üretim yaptıklarını ve 40 kadar çalışanlarını olduğunu belirten iki ortak "K. Tekstil ile 3 yıldır çalışıyorduk. Önceki ödemelerimizi aldık. Son birkaç aydır para alamadık. 2.8 milyon liralık alacağımız birikti. O gün almayı beklediğimiz 1.6 milyon lira ile alacaklılarımıza borçlarımızı ödemeyi planlıyorduk. Ancak o olay başımıza gelince çok zor durumda kaldık. Kimi alacaklılar kapıya geldi. Ölüm tehditleri dahi aldık" diye konuştu.