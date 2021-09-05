Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
|05 Eylül 2021 09:07
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Muğla'nın Milas ilçesi Kargılı mevkisinde orman yangınlarıyla tahrip olan arazide iş makinasının görüntülenmesi üzerine çok sayıda vatandan şikayet paylaşımlarında bulundu. Vatandaşların şüphelerini dile getirmelerinin ardından Orman Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.
Lavanta dikecekmiş!
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir" denildi.
Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir.Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 4, 2021
Genel müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır.
Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir.
Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir.
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