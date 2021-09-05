İlber Ortaylı'dan Bakanlığa 'sağlıkta şiddet' eleştirisi
|05 Eylül 2021 09:16
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Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlıkta şiddete karşı yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Sağlık Bakanlığı'nın sonuca ulaşmayan demeçleri dışında aktif bir girişimine şahit olmadık." değerlendirmesini yaptı.
Prof. Dr. Ortaylı bugünkü yazısında, "Maalesef hemşireler ve doktorlara saldırılar artmakta. Herhalde Türkiye'deki yüksek niteliğini ispat eden bu sınıfa Avrupa'nın ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Kolay kaçsınlar diye bu tertipler yapılıyor herhalde. Aksi takdirde ruh hastalığına şüphe olmayan bu adamların çıkarılacak bir kanun kuvvetinde kararnameyle ilk önce sağlık kurullarının müşahede ve kararına terk edilmesi, savcıların ondan sonra gereken muameleye girmeleri düşünülebilir. Bu saldırganlık medeni dünyada böyle bir usulle önleniyor. Biz hala neyi bekliyoruz? Sağlık Bakanlığı'nın sonuca ulaşmayan demeçleri dışında aktif bir girişimine şahit olmadık." ifadesini kullandı.
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