1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci ele talep arttı ürünlere garanti geldi

Alım gücünün düşmesi ve pandemiyle ikinci el elektronik cihaz pazarı yıllık 20 milyon adede çıkarken, ürünler artık garantili satılıp piyasaya sunulacak.
05 Eylül 2021 09:24
+Aa- Yazdır
İkinci ele talep arttı ürünlere garanti geldi

Ekonomik kriz nedeniyle alım gücü zayıflayan vatandaşlar ikinci el ürünlere daha fazla yönelmeye başladı. Özellikle elektronik ürünlere rağbetin artması ve yaşanan sıkıntılardan dolayı, yeni düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı yönetmelikle yenilenen ürünlerin garantileri ve uygulanan işlemleri gösteren etiketler görünür şekilde cihazın üzerine konulacak. Ayrıca cihazın değerlemesi ve tamir süresi hızlandırılacak.

m-TOD Yürütme Kurulu Üyesi&Regülasyon ve İdari İşler Direktörü Mustafa Alanoğlu, sektörün büyüklüğünün 20 milyon adede ulaştığını belirterek, "Yüksek kalitede, yeni teknolojilerin gerekliliklerini karşılayan, veri temizliği, yazılım ve donanım kontrolleri yapılmış cep telefonlarının ve tabletlerin herkes için erişilebilir olması adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğuna katkı sağladığına inanıyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAMI ARTIRIR

Sektörün desteklerle daha fazla istihdam sağlayacağını ve verdiği vergi miktarını artıracağını dile getiren Alanoğlu, "Yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi ve taksit sınırının kaldırılması pazarı teşvik eder" dedi.

PANDEMİ İLE UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİ ARTIRDI

Yönetmelikle ikinci el cihaz ekosisteminin daha güvenli hale geleceğini ifade eden Mustafa Alanoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak pandemi süreci ile daha da hızlanan uzaktan çalışma ve eğitim gibi uygulamalar ile artan akıllı cep telefonu ve tablet ihtiyacının daha karşılanabilir olması lazım. Sektörün büyümesi ve nitelikli istihdam için KDV oranı ve taksitlendirmede de esneklik sağlanmalı."

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
05 Eylül 2021 10:54		 İOS ve Android kullanıcıları dikkat! WhatsApp'ın o sorunu çözüldü
03 Eylül 2021 14:49
WhatsApp desteği keseceği telefon modellerini açıkladı
03 Eylül 2021 14:07		 İrlanda, WhatsApp'a 225 milyon avro ceza verdi
02 Eylül 2021 23:39
Instagram'da erişim sorunu
02 Eylül 2021 15:50		 Türkiye'de bilgisayar oyunları kılığında 46 bin kötü amaçlı saldırı tespit edildi
02 Eylül 2021 11:46
Doğum günü bilgisini girmeyen Instagram'ı kullanamayacak
31 Ağustos 2021 23:27		 Whatsapp'a yeni özellik: Kaybolma modu
31 Ağustos 2021 22:59
'Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 'Memleket Yolu' mobil uygulaması
31 Ağustos 2021 12:45		 Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' test için gün sayıyor
30 Ağustos 2021 20:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Malatyalı öğretmen, tarihi yaşatarak sevdiriyor11:56 - Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı11:46 - Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor11:35 - Şanlıurfalıların bu 'reçeli' ağızları yakıyor11:28 - Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav11:23 - Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı
11:19 - Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti11:17 - İstanbul İl Sağlık Müdüründen 'kapanma' açıklaması11:15 - Sağlık Bakanlığının 5 bin kişilik ekibi 'çevre sağlığı' için sahada11:10 - Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş10:59 - Okullar yarın açılıyor: 18 milyon öğrenci okula dönüyor10:54 - MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
10:44 - Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti10:29 - Ankara'da karşılıksız çek dolandırıcılığına 6 tutuklama10:26 - Prof. Tükek'ten 'sahte PCR raporu' uyarısı: Bu işin bir kriteri olmalı10:09 - Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı10:07 - Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
10:00 - Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın
Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak
İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri
Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem
Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimyon 1
john coffey 3
sirke 2
saç 1
Teknoloji 1
dolma biberin içini yemek 1
Şebnem 1
vur idris vur 1
kafasına göre takılan insan 1
pcr testi 2
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam