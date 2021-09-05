İkinci ele talep arttı ürünlere garanti geldi

Ekonomik kriz nedeniyle alım gücü zayıflayan vatandaşlar ikinci el ürünlere daha fazla yönelmeye başladı. Özellikle elektronik ürünlere rağbetin artması ve yaşanan sıkıntılardan dolayı, yeni düzenleme yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın önceki gün yayınladığı yönetmelikle yenilenen ürünlerin garantileri ve uygulanan işlemleri gösteren etiketler görünür şekilde cihazın üzerine konulacak. Ayrıca cihazın değerlemesi ve tamir süresi hızlandırılacak.

m-TOD Yürütme Kurulu Üyesi&Regülasyon ve İdari İşler Direktörü Mustafa Alanoğlu, sektörün büyüklüğünün 20 milyon adede ulaştığını belirterek, "Yüksek kalitede, yeni teknolojilerin gerekliliklerini karşılayan, veri temizliği, yazılım ve donanım kontrolleri yapılmış cep telefonlarının ve tabletlerin herkes için erişilebilir olması adına gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğuna katkı sağladığına inanıyoruz" diye konuştu.

İSTİHDAMI ARTIRIR

Sektörün desteklerle daha fazla istihdam sağlayacağını ve verdiği vergi miktarını artıracağını dile getiren Alanoğlu, "Yüzde 18 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi ve taksit sınırının kaldırılması pazarı teşvik eder" dedi.

PANDEMİ İLE UZAKTAN ÇALIŞMA TALEBİ ARTIRDI



Yönetmelikle ikinci el cihaz ekosisteminin daha güvenli hale geleceğini ifade eden Mustafa Alanoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak pandemi süreci ile daha da hızlanan uzaktan çalışma ve eğitim gibi uygulamalar ile artan akıllı cep telefonu ve tablet ihtiyacının daha karşılanabilir olması lazım. Sektörün büyümesi ve nitelikli istihdam için KDV oranı ve taksitlendirmede de esneklik sağlanmalı."

TAYLAN BÜYÜKŞAHİN