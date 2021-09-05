Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
|05 Eylül 2021 10:00
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Bin 200'ü milletvekillerine ait polis, ambulans ve itfaiye araçları için getirilen geçiş üstünlüğü hakkı, yıllar içinde katlanıp genişledi. Trafikte, Devlet Arşivleri, Milli Saraylar, İletişim, Bütçe Başkanı ile YÖK Başkanının araçlarının bile geçiş üstünlüğü var. Kural ihlali yapsalar da ceza yazılamıyor.
YASAL HALE GELDİ
24 Aralık 2019'da Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi. TBMM üyelerine ait araçlar trafikte geçiş üstünlüğüne sahip oldu. Milletvekillerinin araçlarına, "mavi-kırmızı" ışıklı uyarı işareti (çakar) takabilmesi de yasal hale getirildi. Vekillerin kullandığı iki aracın plakası, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sistemine kaydediliyor, trafik polisleri de bu plakaları sorgulayabiliyor. Polis, jandarma, itfaiye ambulans araçlarının yanı sıra, hükümlü ve tutuklu nakil araçları da geçiş üstünlüğünden yararlanıyor. TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, TBMM'de en çok üyeye sahip birinci ve 2. siyasi parti grup başkanları, Eski Cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM üyeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı geçiş üstünlüğüne sahip.
Vekil araçlarına kesilen cezayı TBMM ödüyor
AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının durdurulmasından sonra çıkan tartışmalar sosyal medyada günlerce konuşuldu. 24 Aralık 2019'da Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe göre milletvekili araçlarına ise ceza yazılsa dahi, para cezasını TBMM ödüyor. Çıkarılan yeni kanuna göre vekil araçları durdurulmuyor. Vekilin içinde bulunduğu araç da kayıtlarda görünsün ya da görünmesin, TBMM üye kimliğini göstererek yoluna devam edebiliyor. Trafik polisleri de bu plakaları sorgulayabiliyor. Trafik Kanunu'ndaki bu değişiklik ise tartışma çıkarıyor.
Ahmet Necdet Sezer geçiş üstünlüğünü kullanmadı
Trafikte geçiş üstünlüğü hakkı olduğu halde bunu kullanmayan tek bir isim 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necet Sezer oldu. Trafik kurallarına uydu. 5-6 kez kırmızı ışıkta beklemesi medyada haber olmuştu. Sezer son olarak 2007'de görevinden ayrılırken Yaşar Büyükanıt ve Erdoğan'a yaptığı ziyaretlere giderken de makam aracı ile kırmızı ışıkta durmuş, vatandaşın takdirini toplamıştı. Sezer, Ankara Çayyolu'unda oturan bir arkadaşını ziyarete de, randevu saatinden sonra gidince arkadaşı "Kırmızı ışığa takıldınız?'' esprisi yapmıştı.
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