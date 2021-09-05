Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
|05 Eylül 2021 10:07
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi Hollan'da da görev yapan Aydınlı hafız Mehmet Çelik eşi ile birlikte Aydın'a geldi. Bir süre sonra eşi yurt dışına geri dönen Çelik Aydın'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik'in kalp krizi geçirdiği tespit edilerek tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama tutunamayan Çelik hayatını kaybetti. Çelik'in acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Çelik'in cenazesinin bugün kılınacak cenaze namazının ardından Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Aydın'da çeşitli camilerde imamlık ve bölge yatılı Kur'an Kursu'nda öğretim görevliliği yapan Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirmesi ile bir süredir kendisi gibi din görevlisi olan eşi ile birlikte Hollanda'da görev yapıyordu.
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