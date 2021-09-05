1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların meraklı bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.
05 Eylül 2021 10:44
+Aa- Yazdır
Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti

Olay, dün saat 14.50 sıralarında Kadıköy Fenerbahçe açıklarındaki bir vapurda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 yaşlarında bir adam, Adalar seferini yapan vapurda seyretmeye başladı. Bir süre sonra adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü. Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı. Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan can pazarı ve vatandaşların meraklı bekleyişi ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların düşen adamı bekleyişi ve ekiplerin arama çalışmaları görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2021 11:56		 İlber Ortaylı'dan Bakanlığa 'sağlıkta şiddet' eleştirisi
05 Eylül 2021 09:16
Tekstilcinin 'çek oyunu'! İki ortak bankada şoku yaşadı
05 Eylül 2021 08:58		 Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
05 Eylül 2021 08:18
Karantinaya girmedi 1 yıl hapsi isteniyor
05 Eylül 2021 07:35		 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, çarptığı kişiyi de yaraladı
05 Eylül 2021 06:20
Belediye sosyal medyadan duyurdu! Polis harekete geçti
04 Eylül 2021 23:26		 Ankara'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
04 Eylül 2021 22:33
Astsubay, trafik kazasında yaşamını yitirdi
04 Eylül 2021 19:47		 Ukraynalı iş kadını estetik operasyonu sonrası vefat etti
04 Eylül 2021 19:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Malatyalı öğretmen, tarihi yaşatarak sevdiriyor11:56 - Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı11:46 - Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor11:35 - Şanlıurfalıların bu 'reçeli' ağızları yakıyor11:28 - Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav11:23 - Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı
11:19 - Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti11:17 - İstanbul İl Sağlık Müdüründen 'kapanma' açıklaması11:15 - Sağlık Bakanlığının 5 bin kişilik ekibi 'çevre sağlığı' için sahada11:10 - Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş10:59 - Okullar yarın açılıyor: 18 milyon öğrenci okula dönüyor10:54 - MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
10:44 - Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti10:29 - Ankara'da karşılıksız çek dolandırıcılığına 6 tutuklama10:26 - Prof. Tükek'ten 'sahte PCR raporu' uyarısı: Bu işin bir kriteri olmalı10:09 - Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı10:07 - Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
10:00 - Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın
Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak
İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri
Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem
Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınav yerine önceden gitmek 3
Teknoloji 1
memur dediğin 2
hayatımızdan kaybolan şeyler 3
kimyon 1
Şebnem 1
tost 3
voleybolda avrupa 3.lüğü 1
john coffey 3
dillere düşeceğiz seninle 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam