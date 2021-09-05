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MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.
05 Eylül 2021 10:54
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MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı. Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Memurlar.Net
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