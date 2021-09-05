1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışları gençlerin heyecanına sahne olurken birbirinden farklı özelliklerdeki araçlar da vitrine çıktı.
05 Eylül 2021 11:19
+Aa- Yazdır
Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti

AA muhabirleri, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışmalar sırasında hem lise öğrencilerinin hem de öğretmen ve okul yöneticilerinin heyecanına ortak oldu.

TEKNOFEST 2021 kapsamında TÜBİTAK bu yıl EC Elektrikli Araç Yarışları'nın 17'ncisini gerçekleştiriyor. Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları ise ilk kez yapılıyor. 36 takımın "en verimli araç" unvanını kazanabilmek hedefiyle rekabet ettiği liseler arası yarışma, dün ve bugün yarış pistinin "enerjisini" yükseltirken farklı özelliklerdeki araçlar izleyenlerin ilgisini çekti.

Yarışa katılan ekipler, araçlarının özelliklerini anlatırken, duydukları heyecanı da paylaştı.

- "Gelecek, elektrikli araçlarda"

Ankara Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ömer Faruk Top, araçlarını 1,5 aylık sürede tamamladıklarını belirterek, "Aracımızı tamamen hafif materyallerden yaptık. Ayrıca aracımız en ekstrem koşullarda bile en az enerjiyi harcıyor, 220 voltla aracımız şarj oluyor. Herhangi bir ev prizi bu aracı şarj edebilir. Aracımız 100 kilometrede 2,5-3 lira yakıyor. Buradaki en verimli ve dayanıklı aracı yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Eyüp İlhan, 30-40 bin lira civarına mal ettikleri araçlarının, ruhsatı olsa trafiğe çıkacak kadar güvenli olduğunu söyledi.

450 kilogramlık araçlarını 4 aylık sürede tamamladıklarını bildiren İlhan, "Umuyorum ki yarışta başarı elde edeceğiz. Gelecek, elektrikli araçlarda olacak. Petrol bir yere kadar. Biz bu araçları ne kadar geliştirebilirsek milli teknoloji geleceğimize o kadar yön vermiş oluruz." diye konuştu.

- "Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmeye çalışıyoruz"

Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Ömer Gander, arabalarını 50 bin liraya mal ettiklerini aktararak, "Aracımız 100 kilometrede 1 lira yakıyor, bunu 50 kuruşa düşürmek için çalışıyoruz. Dağları, denizleri aştık geldik, bu bizim için bir gurur." ifadelerini kullandı.

Denizli Çameli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Yellice, liseler arası en büyük aracı kendilerinin yaptığına işaret ederek, genellikle araçların küçük yapıldığını dile getirdi. Geliştirdikleri aracın aslında 4 kişilik olduğunu vurgulayan Yellice, şu bilgileri verdi:

"Aracımızın arka kabinleri de var ama henüz koltukları yok. Aracımız trafiğe çıkabilecek durumda. Bütün kontrolleri, testleri geçtik, her şeyimiz tamam. 650 kiloluk aracımızı 4 ayda yaptık ve 120 bin lira civarına mal ettik. Biz ekibimize inandık, buraya kadar geldik."

- Kız öğrencilerin yarış heyecanı

Gaziantep Dene-Yap Lisesi Öğrencisi İncinur Yıldız da yarışmada sürücü olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Sürücülük kariyerimi devam ettirmek istiyorum. Yarışmalara katılmaya devam edeceğim. 'Şoför benim' deyince şaşırıyorlar, çok yargılayıcı bakıyorlar. Bazen tebrik edenler de oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Üsküdar Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi Öğrencisi Ayşe Nihan Çakar, takımda 15 kişinin bulunduğunu, bunlardan 10'unun kız öğrencilerinden oluştuğunu bildirdi.

Okullarında "Elektrikli Araç Kulübü" kurarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Çakar, "Aracı 2 ayda yaptık, 50 bin liraya mal ettik. Aracımız 250 kilogram. Maksimum 70 kilometre hıza çıkıyoruz. Buradaki hedefimiz gerçekten bir şeyleri başarabilmiş olmak. Bu aracı buraya getirmiş olmamız bunun kanıtı." dedi.

Çakar, çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerine de dikkati çekerek, "Bu yarışmadan sonra hepimizin aklı mühendis olmaya gitmeye başladı." diye konuştu.

- "Aracımız çelikten 3 kat daha dayanıklı"

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, araçlarının karbon fiberden yapıldığını, çelikten 3 kat daha dayanıklı olduğunu savundu.

Aracın, ağırlığının daha düşük olmasından dolayı daha az enerji harcadığını vurgulayan Aydın, "Aracımız yaklaşık 120 kilogram civarında. Biz TEKNOFEST'in yarışmalarını öğrendikten sonra aracı 8 ay gibi bir sürede tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları araçla öğrencilerin ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Aydın, yarışma sonrası öğrencileriyle ortaokulları gezmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav
05 Eylül 2021 11:28		 Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş
05 Eylül 2021 11:10
Okullar yarın açılıyor: 18 milyon öğrenci okula dönüyor
05 Eylül 2021 10:59		 Erzurumlu öğrencilerin 4 projesi TÜBİTAK'tan ödül aldı
04 Eylül 2021 16:43
Bu Lise, mobilya imalatıyla yılda 1 milyon lira ciro yapıyor
04 Eylül 2021 15:33		 Belediye kurs verdi, 347 öğrenciden 303'ünün üniversiteye yerleşti
04 Eylül 2021 13:10
Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması için tedbirlere 'tam uyum' şart
04 Eylül 2021 12:30		 MEB, şube oluştururken pandemiyi dikkate almalı!
04 Eylül 2021 12:20
Okuma azmi 5 diploma sahibi yaptı
04 Eylül 2021 11:34		 Okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar tamamlandı
04 Eylül 2021 10:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Malatyalı öğretmen, tarihi yaşatarak sevdiriyor11:56 - Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı11:46 - Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor11:35 - Şanlıurfalıların bu 'reçeli' ağızları yakıyor11:28 - Spor Bilimleri Fakültesi'nde bayıltan sınav11:23 - Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı
11:19 - Lise öğrencilerinin geliştirdiği elektrikli araçlar yarış pistinin 'enerjisini' yükseltti11:17 - İstanbul İl Sağlık Müdüründen 'kapanma' açıklaması11:15 - Sağlık Bakanlığının 5 bin kişilik ekibi 'çevre sağlığı' için sahada11:10 - Türkiye sınıf mevcudunda OECD ortalamalarıyla başa baş10:59 - Okullar yarın açılıyor: 18 milyon öğrenci okula dönüyor10:54 - MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
10:44 - Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti10:29 - Ankara'da karşılıksız çek dolandırıcılığına 6 tutuklama10:26 - Prof. Tükek'ten 'sahte PCR raporu' uyarısı: Bu işin bir kriteri olmalı10:09 - Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan velilere 'semptom takibi' uyarısı10:07 - Aydınlı hafız tatil için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
10:00 - Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşme ile ilgili 6 kritik sorunun cevabı (2)
Yanan ormanda kepçe ile inşaat başladı! OGM'den açıklama geldi
Velilere uyarı: İlk gün bu soruyu sakın sormayın
Yeni hafta, yağış ve serin havayla başlayacak
İstanbul'da 'kiralık daire' bulmak imkansız! İşte sebepleri
Bakanlık harekete geçti! Fahiş fiyata önlem
Çakardan sonra şimdi de 'Geçiş Üstünlüğü' geldi
Sınavsız atamalarla ilgili sorunlar nasıl çözülecek?
Seçim sisteminde sona gelindi: Dar bölge taslaktan çıkarıldı
Kaçak baba, DNA testi için her yerde aranıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
Teknoloji 1
vur idris vur 1
hayırlı bir iş 5
ali kundilli 1
dillere düşeceğiz seninle 1
dolma biberin içini yemek 1
metal 1
kendini zıpkınlamak 1
kafasına göre takılan insan 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Zonguldak Beycuma Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 30 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Sivas Buruciye Aş. Geçici 25 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 3 İşçi Alacak
Kayseri Tomarza İmar Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam