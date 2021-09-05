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Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı

Geçen ay en fazla satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia olurken, en çok satış yapan hafif ticari araç markaları ise Fiat, Ford ve Dacia olarak kayıtlara geçti. Ağustosta Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılırken, 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi
05 Eylül 2021 11:23
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Ağustosta otomobilde en çok bu markalar sattı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Dacia oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, ağustos ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 azalarak 58 bin 454 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 44 bin 756 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 20,2 azalarak 13 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 366 adetle ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 8 bin 678 satışla Renault ve 4 bin 420 satışla da Dacia takip etti.

Hyundai, 4 bin 405 satışla dördüncü ve Volkswagen'de 4 bin 206 satışla beşinci sırada yer aldı.

Toplam satışlarda ağustos ayında Dacia'nın ilk 3'te ve Hyundai'ın da ilk 5'te yer alması dikkati çekti.

- Otomobil satışlarında Renault ilk sırada

Ağustosta en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 8 bin 191 ile Renault oldu.

Renault'yu, 5 bin 936 ile Fiat ve 4 bin 206 ile de Hyundai izledi.

VW, 2 bin 785 adetle dördüncü ve Dacia da 2 bin 745 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

- Ağustosta Ferrari ve Lamborghini 1'er adet satıldı

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ağustosta 1 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 7 Jaguar ve 12 Maserati satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 430 satışla Fiat, listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 2 bin 649 satışla Ford ve 1.675 satışla Dacia izledi.

VW, 1.421 satışla dördüncü ve Mercedes-Benz 687 satışla beşinci oldu. Böylece Mercedes-Benz, uzun bir süre sonra ilk 5'te yer buldu.

- Yılın 8 ayında en çok satılan 5 marka

Bu arada, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak-Ağustos 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 büyüyerek 501 bin 4 adet oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 23,3 artarak 391 bin 392 olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 28 büyüyerek 109 bin 612 adede ulaştı.

Bu dönemde Fiat, 78 bin 726 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 52 bin 837 ile Volkswagen ve 52 bin 254'le Renault takip etti.

Ford, 44 bin 812 satışla dördüncü ve Toyota da 36 bin 507'lik satışla beşinci sırada yer aldı.

Geçen ay markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

OTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO1212001212
ASTON MARTIN330033
AUDI1,5251,525001,5251,525
BENTLEY00000
BMW1,4291,429001,4291,429
CITROEN1,6401,64033733701,9771,977
CUPRA1818001818
DACIA2,7452,7451,6751,67504,4204,420
DFSK1717001717
DS8383008383
FERRARI110011
FIAT5,856805,9364,2212094,43010,07728910,366
FORD1651,3181,4832,5011482,6492,6661,4664,132
HONDA2,0891682,25702,0891682,257
HYUNDAI2,6051,6014,2061991992,6051,8004,405
ISUZU047601074760107
IVECO02772770277277
JAGUAR770077
JEEP27227200272272
KARSAN0171717017
KIA1,0421,042808001,1221,122
LAMBORGHINI110011
LAND ROVER16516500165165
LEXUS1818001818
MASERATI1212001212
MAZDA1414001414
MERCEDES-BENZ1,5331,53368768702,2202,220
MG1717001717
MINI14414400144144
MITSUBISHI10310302672670370370
NISSAN1,5241,52411411401,6381,638
OPEL89589592920987987
PEUGEOT69169143943901,1301,130
PORSCHE3535003535
RENAULT7,5226698,1914874877,5221,1568,678
SEAT1,1831,183001,1831,183
SKODA1,3761,376001,3761,376
SMART00000
SSANGYONG909023230113113
SUBARU5656005656
SUZUKI55155100551551
TOYOTA1,7422541,9963973971,7426512,393
VOLKSWAGEN2,7852,7851,4211,42104,2064,206
VOLVO70070000700700
TOPLAM:19,97924,77744,7566,7866,91213,69826,76531,68958,454
Anadolu Ajansı
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