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Kuruyan Akşehir Gölü'nün ortasında araçla gezilebiliyor

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, çevresindeki köylerdeki insanların geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu.
05 Eylül 2021 11:46
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Kuruyan gölde otomobille uçtan uca gezilebilirken, köylülerin bazıları büyükbaş hayvanlarını otlatıyor.

"ARABAYLA GEÇİLEBİLECEK DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Akşehir Gölü'nün İç Anadolu ve Türkiye'nin en önemli su kaynaklarından biri olduğunu söyledi. Ancak daha önce 5-6 metre su seviyesi bulunan gölün ortasında çatlamış toprak örtüsünün bulunduğunu belirten Nalbantçılar, "Bir zamanlar burada 5-6 metre su seviyesine sahip Akşehir Gölü'nün orta noktasında bugün yaya olarak dolaşabilecek, arabayla geçilebilecek durumla karşı karşıyayız'' dedi.

Yaklaşık 500 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü'nün hem biyosisteme hem ticarete fayda sağlayan, ayrıca pek çok bitki ve hayvan türüne destek veren bir su kütlesi olduğunu söyleyen Nalbantçılar, ''Maalesef en derin noktasında, çatlamış toprakların üzerinde dolaşır hala gelmiş ve bugün itibarıyla da yüzlerce balıkçı işsiz kalmış ve sadece gölün belirli noktalarından çıkan otları yiyen hayvanlarla bugün bu fotoğrafla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"BAŞKA BİR SU KAYNAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akşehir Gölü'nden geçmiş yıllarda da bu derece kuruyup tekrar su seviyesinin yükseldiğini hatırlatan Nalbantçılar, iklim değişikliğinin izini bu burada da tespit ettiklerini ifade etti.

TARIMSAL FAALİYETLER GÖLE GELEN DAMARLARI KURUTTU

Yüzeysel suların desteğiyle ve yağışla beslenen gölün başka bir su kaynağından ihtiyacı olan suyu alabilmesinin mümkün olmadığını belirten Nalbantçılar, iklim değişikliğinin yanı sıra sulama amaçla yapılan göletlerin, önemli derelerin önüne kurulan setlerin, tarımsal faaliyetleri destek amacıyla yapılanların bu göle gelen kılcal damarları da kuruttuğunu hatırlattı.

ÖNLEM ALINMAZSA TAMAMEN YOK OLACAK

Akşehir Gölü'nün çevresindeki tarlalarda derin sondajların yapıldığına ve yer altı sularının da giderek daha derinden çıkarılmaya başladığını söyleyen Nalbantçılar, buradaki suların da azalmasıyla gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bölgede yaşayan köylülerin aktardıklarına göre, Mayıs ayına kadar görülen 1-2 santimetrelik su seviyesi Haziran ayıyla beraber daha fazla çekilip gölün üzerinde arabayla gezilir hale getirdi.

İLERİDE GÖLÜN ÜZERİNE BİNALAR YAPILABİLİR

Jeolojik tarihte Konya Gölü'nde olduğu gibi Akşehir Gölü'nün bulunduğu alana da binalar yapılabileceğini ifade eden Nalbantçılar, "Şu an bizler Konya Gölü üzerinde evlerimizi yapıp oturmaktayız. Benzer bir fotoğrafı, bugün Akşehir Gölü içinde düşünmemiz mümkün olacaktır" dedi.

"VAHŞİ SULAMAYA SON VERİLMELİ"

Gölün kurtulması için önlemler alınması gerektiğini belirten Nalbantçılar "Birincisi vahşi olarak yer altından temin ettiğimiz suyu, bugün itibarıyla sonlandırdığımız takdirde bile belki onlarca yıl sonra faydasını göreceğimiz bir durum ortaya çıkacaktır. Yüzey suların bu denli önünün tıkandığı ortamdan, onları artık gölü besler hala getirmeliyiz" diye konuştu.
DHA
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