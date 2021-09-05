Fındık işçisi akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
|05 Eylül 2021 11:56
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Güneydoğu'dan fındık toplamak için Bakacak köyüne gelen Mehmet K. (24) ile babası olduğu öğrenilen Süleyman K. (67) ve diğer akrabaları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K, yanındaki silahla babası Süleyman, diğer akrabaları Mehmet Mevlüt (31) ve Mihriman K. (17) ile Fatime ve Emine T'ye (19) ateş etti, daha sonra kendisini vurdu.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Süleyman K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatime T. de müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Süleyman K'nin cenazesi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Zanlı Mehmet ile ağır yaralı Mihriman K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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