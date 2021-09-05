Malatyalı öğretmen, tarihi yaşatarak sevdiriyor
|05 Eylül 2021 11:59
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Covid-19 salgını ile birlikte öğrenciler, eğitim sürecini uzaktan eğitim ile sürdürdü. Malatyalı Sosyal Bilgiler Öğretmeni Metin Uruk da öğrencilere tarih derslerini sevdirmek için ilginç bir yol izledi. Uruk, 17 adet kostüm giyerek dersleri kamera karşısında anlattı. Uruk'un severek anlattığı dersler sosyal medyada öğrenciler tarafından binlerce kez izlendi.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için konu anlatımlı kitap yazdığını ve konu anlatımlı kısımlarda konuya uygun kostüm giyerek anlattığını dile getiren Uruk, "LGS öğrencileri için konu anlatımlı kitap yazdım. Bu kitapların konu anlatımlı kısımlarının videosunu çektim. 8'inci sınıf İnkılap Tarihinin tamamı kostüme uygun. Yani 20'inci yüzyıl başlarında Osmanlı Devletini anlatırken, Osmanlı kostümüyle. Daha sonra savaşlar olduğu için asker paşa kostümüyle. İnkılaplar dönemine geçtiğimiz zaman da ceket papyonla çekimler yaptım. Genelde tarihe uygun konuları kostümle çekip sosyal medya platformlarına yükledim" şeklinde konuştu.
Dersleri 17 kostüm ile anlattı
Uruk, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere faydalı olmak ve tarih dersini eğlenceli hale getirmek için kostüm giyerek ders anlattığını belirterek, "Burada öğrencilerimiz ücretsiz bir şekilde izleyebilsin. Eğlenirken öğrensin, öğrenirken eğlensin. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim döneminde hem kendilerine bir faydamızın dokunmasını istedim hem de bu süreçte öğretmen olarak üzerime düşeni yapmak istedim. Toplamda 17 kostümümüz var diyebilirim. Konular daha geniş olsaydı kostüm sayıları artardı" diye konuştu.
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