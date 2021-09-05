Makinistten tepki çeken yorum: Bendeki leş sayısı 16
|05 Eylül 2021 12:59
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi'nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne'den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
"BENDEKİ LEŞ SAYISI 16"
Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.'nın yaptığı yorum ise dikkat çekti.
M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi.
M.A.K. başka bir sosyal medya kullanıcısının, "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" uyarısına ise, "Önemli değil abim" diye cevap verdi.
M.A.K.'nın, gelen tepkiler üzerine yorumlarını yaklaşık 6 saat sonra sildiği görüldü.
TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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