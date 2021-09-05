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RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kültür ve sporseverleri yakından ilgilendiren "Önemli Olaylar Listesi"ni yenileyecek. Ülke geneline şifresiz ve ücretsiz yayınlanacak spor ve kültür olaylarını içeren listeye, ilgili taraflar ve vatandaşlardan gelecek görüşlere göre son şekli verilecek.
05 Eylül 2021 13:05
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RTÜK 'Önemli Olaylar Listesi'ni güncelliyor

RTÜK'ten yapılan açıklamada, listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncıların, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayımı sürecinin, Üst Kurul bünyesinde yürütüldüğü hatırlatıldı.

6112 sayılı Kanun'un 17'nci maddesindeki, "Önemli olayları yayınlayacak televizyon yayıncıları, önemli olaylar listesinde yer alan olayların ülke geneline şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlar. Televizyon yayıncıları, ayrıca Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesine taraf başka bir ülkenin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, söz konusu ülke vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini engelleyecek şekilde kullanamaz." hükümlerine yer verilen açıklamada, güncelleme yetkisini kullanan RTÜK'ün yeni listenin hazırlanması için süreci başlattığı bildirildi.

İlgili taraflar ve vatandaşlardan gelecek taleplerin, 1 ay içerisinde "onemliolaylarlistesi@rtuk.gov.tr" adresine e-posta yolu ile veya posta yolu ile iletileceği ifade edilen açıklamada, gelecek görüşlere göre listeye son şeklinin verileceği ve Üst Kurul'da görüşüleceği belirtildi.

Yürürlükte olan ve kamuoyuna duyurularak güncellenecek mevcut listeye "https://www.rtuk.gov.tr/onemli-olaylar-listesi/3830" adresinden ulaşılabiliyor.

Mevcut listede, Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları, FIFA, FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları, Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,Türkiye Kupası karşılaşmaları gibi spor organizasyonlarının yanı sıra Mevlana Anma Törenleri, Yunus Emre Şenlikleri, Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri, Nevruz etkinlikleri gibi organizasyonlar da yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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