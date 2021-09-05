Kabine yarın toplanıyor: Gündem salgın önlemleri
|05 Eylül 2021 13:18
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak.
Toplantının ana gündemi yüz yüze eğitim başlarken salgın önlemleri olacak.
Günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum da değerlendirilecek, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgının seyrine ilişkin son durumla ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında yeni tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.
Terör operasyonları ele alınacak
Toplantının gündemindeki bir diğer başlık da terörle mücadele olacak. Hem yurt içi hem sınır ötesi terör operasyonları ele alınacak.
Afganistan da masada olacak
Başta Afganistan olmak üzere iç ve dış gelişmeler de kabine toplantısında ele alınacak. Afganistan'daki son durum ve tahliye sürecinin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilecek.
Olası bir göç dalgasına karşı alınan tedbirler gözden geçirilecek.
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