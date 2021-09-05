AÖF yaz okulu sınavlarına 357 bin öğrenci 'yüz yüze' katıldı
|05 Eylül 2021 13:26
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AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemlerine titizlikle dikkat edilerek gerçekleştirilen sınavlarda, sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrencilerin salonlara alındığı, ihtiyaç duymaları halinde kullanabilmeleri için girişlerde maske ve dezenfektana yer verildiği belirtildi.
Açıklamada, tek oturumda 357 bin 356 öğrencinin katıldığı sınavlar öncesinde alınan önlemlerin, sınav esnasında ve sonrasında devam ettiği aktarıldı.
Kovid-19 testi pozitif olan ve Kovid hastasıyla teması bulunan öğrencilerin iki ayrı sınıfta sınavlara alındığı duyurulan açıklamada, diğer öğrencilerin sınav öncesinde HES kodu kontrolleri yapılarak sosyal mesafeye uygun şekilde sınavlarını gerçekleştirmelerine özen gösterildiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamu Yönetimi lisans programı ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Ertürk, "Yüz yüze ve adil bir sınav gerçekleştiği için mutluyum. Sınavın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin kaygılarım vardı fakat salgın koşullarına uygun bir sınavın gerçekleştirilmiş olması içimi rahatlattı." ifadelerini kullandı.
Koruyucu kıyafet giyen sınav görevlisinin bulunduğu ayrı sınıfta sınava giren Kovid-19 temaslısı Ayhan Atagündüz ise Turizm İşletmeciliği dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Alınan önlemlerle sınav hakkım kaybolmadı, öğrenci arkadaşlarımdan ayrı bir sınıfta sınava girdim. Yaz okulundan aldığım dersleri vermeyi umut ediyorum." açıklamasında bulundu.
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