CHP, Tanju Özcan'la ilgili kararını verecek

CHP yönetimi Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan konusunda harekete geçiyor.

Daha önce de sığınmacılara zamlı fatura açıklaması nedeniyle gündeme gelen Özcan'ın kadın seçmenle ilgili anısı da büyük tepki topladı. CHP yönetiminden "Bu ifadeler kabul edilemez" açıklaması geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama sayın Özcan'ın durumunu Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda değerlendireceğiz." dedi.

Parti yönetimi, Tanju Özcan konusunda ikiye bölündü. MYK üyelerinin bir kısmı Özcan'ın uyarılmasını isterken diğer bölümü ciddi bir ceza almasından yana.

Yüz yüze eğitim de gündemde olacak

MYK toplantısında ayrıca, yüz yüze eğitimin ilk günü değerlendirilecek. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarının sunumu olacak.

Son dönemde artan koronavirüs vaka sayısı da MYK'nın gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek

Dış politika konusunda da bilgilendirme yapılacak. Afganistan'daki gelişmeler için ayrı bir parantez açılacak. Dış politikadan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, sığınmacılar ve Taliban yönetimi konusunda son durumu değerlendirecek.