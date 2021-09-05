MEB'den korona hattı: Öğretmenler arayarak bilgi alabilecek
|05 Eylül 2021 14:08
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Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yüz yüze eğitimin bir kez daha kesintiye uğramaması için tüm imkanlar seferber ediliyor.
COVID-19 ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) bünyesinde COVID-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.
Yarından itibaren devreye alınacak Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak.
Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak COVID-19 Merkezine yönlendirecek.
Yardım talep edilen konuya göre Merkez; daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç hainde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki COVID-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak.
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