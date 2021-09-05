Sınavda yanlış okula giden öğrenciyi müdür sınava yetiştirdi

SINAVSIZ ATAMALARLA İLGİLİ SORUNLAR NASIL ÇÖZÜLECEK? Yeni Şafak yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında Sayıştay kararları çerçevesinde hem kamu kurumlarını hem de kamu görevlilerini rahatlatmak için neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalıştı.