Harcamayanların parasını biriktiriyor
|05 Eylül 2021 14:57
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Dulkadiroğlu İlçesi Demirciler Çarşısında iş yeri bulunan Cahit Altıgöz, ortaokul
döneminde kömürlü ütü ile başladığı antikacılık tutkusunu mesleğe dönüştürdü.
Geçmişte çeşitli zamanlarda kullanılan yüzlerce antikanın sahibi olan
Altıgöz, manevi değeri yüksek antikaları da saklayarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.
İş yerinde 1 tona yakın eski banknot ve madeni parayı çuvallarda muhafaza ettiğini
söyleyen Altıgöz, "Elimizdeki paralar, insanların biriktirdikleri paraları yokluk
zamanlarında varlıktan darlığa ayırdıkları paralar. İnsanlar bu paraları harcayamamış.
Bir kenara koymuşlar kimi torununa kimi de evladına vermiş. Bu şekilde yıllardır
katlanmış gelmiş paralar. Bir buçuk ay önceydi ve uzun süre hasta yatan teyzemiz
yattığı döşeğinin bir bölümüne içerisine para biriktirmiş. Uzun süre sonra biriktirdiği
çok miktarda yaklaşık 8-10 yıllık paralar çıkmış. Ama paraların birçoğu kullanımdan
kalkmış. Çocukları bizlere getirdi deste ile. Bizde de para etmiyor, para etmediğini
duyunca hayal kırıklığı yaşadılar. Keşke o dönemde paylaşılsaydı ya da altın
gibi bir yatırım aracına dönüştürülseydi. Binlerce toplanılan paralar var. Hepsini
taşıyamadık ve 1 tonun üzerinde paramız var. Bu paraları sadece sembolik olarak
ve fuarlarda sergiliyoruz. Hatıra olarak çocuklara hediye ediyoruz. Bu desteler
şu anda hiç para etmiyor" dedi.
Paraların maddi değerinin olmadığını ancak her birinin manevi değerini olduğunu söyleyen Altıgöz, "Bizim bir amacımız var bu paraların eritilmesine, yok olmasına ve hurdaya ayrılmasına kıyamadık. Bu nedenle topladık. Çünkü bu paraların darphanede bir bedeli var. Bu paraların hepsi Kahramanmaraş'tan bizlere geldi. El değmiş bu paralara. Kimi bir şeker almış, kimi bir odun almış, kimi de alet ve edavat almış. Maddi değer yok ama yaşanmış bir manevi değeri var" diye konuştu.
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