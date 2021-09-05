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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti.
05 Eylül 2021 20:06
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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 279 bin 63 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 391 kişinin testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 289 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,83, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,69 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 352 bin 297 doz, son bir haftada ise 4 milyon 109 bin 559 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis ve Yalova olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 19 bin 391, can kaybının da 269 olduğuna dikkati çekerek "Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı. Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." değerlendirmesinde bulundu.
Memurlar.Net
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