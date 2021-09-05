Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihracına imza atacak.
|05 Eylül 2021 15:11
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