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Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihracına imza atacak.
05 Eylül 2021 15:11
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Hazine yarın tahvil ihalesi düzenleyecek

Bakanlığın duyurusuna göre, ihalede, 2 yıl (819 gün) vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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